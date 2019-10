Spiiker võib tõusta Briti peaministriks

Tellijale

Opositsioonis olevad leiboristid ja liberaaldemokraadid on kuid vaielnud selle üle, kes võtaks peaministriameti üle, kui Johnsoni valitsus peaks umbusaldushääletuse tõttu ametist lahkuma. Seda rolli on endale ihanud opositsioonilise Tööpartei juht Jeremy Corbyn, aga liberaaldemokraadid on öelnud, et keelduksid Corbyni juhtimisel tegutsemast.