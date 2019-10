Erik Tohvri: see on vaid ühesuunaline tee

Tellijale

Meid on lihtsalt liiga palju saanud ja tekib järjest juurde. Üha rohkem on tehnoloogiat, milleta me ei oska enam läbi saada. Räägime küll puhtast energiast ja oleme sõnades valmis fossiilsete kütuste tarbimist lõpetama, et CO2 hulka õhus vähendada, aga samas unustame, et sisuliselt kogu transport liigub just ja ainult fossiilsetel kütustel. Elektriveduritega rongide osa on tühine.