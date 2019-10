Teistmoodi koolikius: noored õpetajad lahkuvad lapsevanemate alanduste tõttu töölt

Tellijale

30-aastane Liisa (nimi muudetud, täisnimi toimetusele teada) õpetab teist aastat ühes Tallinna ligi tuhande õpilasega koolis. Magistrikraadiga noor õpetaja ei ole sugugi kindel, kas töötab sel kohal ka aasta pärast. Ta on väsinud lapsevanemate süüdistustest, et tema on laste halbades hinnetes süüdi. Või et kuna tal endal lapsi ei ole, ei saa ta ka õpetamisest midagi teada. Õpetaja saab sõimata ka siis, kui õpetab teisiti kui vanema põlvkonna kolleegid. Õpilaste vanemad alandavad, et ta on noor ja loll.