Aleksei Lotman: noorte kiituseks

Päris elus käivad asjad veidi teisiti. Märkimisväärne osa inimkonnast elab ühiskonnas, kus kuninga alastust kuulutanud laps oleks kuhugi kadunud, et kas kadunuks jäädagi või ilmuda kümne aasta pärast välja põhjalikult ümberkasvatatud kodanikuna, kes teab, et kuningas on alati riides parimal võimalikul moel.