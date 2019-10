Nortal elas USAs üle šoki ja teeb nüüd megakäivet

Tellijale

Julgen väita, et praegu on Nortal USAs suurim Eestist pärit tööandja. Meil on kohapeal palgal sadakond inimest, keda toetab ligi 50 inimest teiste riikide kontoritest.

Meie hoiak oli algusest peale mitte mängida odava tööjõu peale, vaid minna sinna tegema päris USA äri päris USA hindadega. See on võimaldanud meil palgata korraliku palgaga kohalikke töötajaid: IT-eksperte, projektijuhte, arendajaid, analüütikuid. Ka müügiinimesi, kes moodustavad kogu meeskonnast umbes kümnendiku.

Äri läheb väga hästi. Ennustan, et USA üksuse käive on sel aastal juba üle 25 miljoni ja järgmisel aastal tublisti üle 30 miljoni dollari. See on korralikult kasumlik äri.