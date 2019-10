Erkki-Sven Tüür (paremal) on veendumusel, et muusika peab eelkõige kuulajale mõjuma, sellest pole vaja aru saada. «Tuleb vaid avatud meeltega kuulata, kuidas helide metsik stiihia ennast vormib ja korrastab, tuleb püüda selles orienteeruda. Lasta ennast sellel kõigel puudutada – see on minu meelest tähtis.» Hetk juubelikontserdilt, helilooja kõrval dirigent Olari Elts. FOTO: Tiit Mõttus