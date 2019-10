PM Walesis. Tänakult taas täissaak ja tiitel tuli käeulatusse

Tellijale

Ralli eel jäi Tänak pigem tagasihoidlikuks. Eesmärgiks seadis ta endale põhikonkurentide edestamise, sest eelkõige käib heitlus ju MM-tiitli nimel. Kuid enamasti on selleks vaja olla kogu nädalavahetuse kiireim võidusõitja. Tänavusest 12 etapist on suur kolmik – Tänak, Ogier ja Neuville – jaganud omavahel koguni 11 etapivõitu. Ka lihtsurelike, täpsemalt Dani Sordo triumf Sardiinias sai võimalikuks üksnes tänu Tänaku ebaõnnele, kui eestlane tehniliste viperuste tõttu esikohalt viiendaks taandus. «Püüame reedese võistluspäeva üle elada. Kindlasti tuleb keeruline päev, sest rajaolud on üpris muutlikud ja ilmastik mängib kõvasti rolli,» selgitas Tänak enne teele asumist.