Enn Tõugu: kas oleme juba suure pahandusega hakkama saanud?

Lugesin hiljuti läbi eesti keelde tõlgitud David ­Christiani raamatu «Tekkelugu: kõiksuse suurajalugu» (ingl «Origin Story: A Big History of Everything»). Suurem osa raamatust on pühendatud elu ja inimkonna ajaloole. See tekitas mõtteid eluslooduse dünaamikast, näidates suuri katastroofe ja taastumist nendest. Suures plaanis sisendab see raamat tuleviku suhtes optimismi.

Olen üsna vana ning minu isiklik ajahorisont ei ulatu tulevikku kindlasti rohkem kui kümmekonna aasta jagu. Korraliku isa ja vanaisana muretsen ma ikkagi oma järglaste heaolu, aga inimesena isegi kogu inimkonna päästmise eest. Lugedes inimeste Maalt mujale viimise soovitusi, muretsen ka elu jätkumise eest ilmaruumis.

Tekkinud olukorda uurides näib, et inimkond on juba suure pahandusega hakkama saanud. Kliima soojenemise kohta on nii palju tõendeid, et sellest ei saa kuidagi mööda vaadata; need tõendid on tormid ja üleujutused, aga ka vihmapuudus Aafrikas. Eriti halb on, et polaarjää sulab juba kiiresti, ning see suurendab veelgi kliima soojenemist, sest päikeselt tulevat kiirgust peegeldub nii järjest vähem maailmaruumi tagasi. Kui seejuures uskuda, et kliima soojenemise põhjus seisneb suures koguses süsihappegaasi tekitamises, mida inimkond on tööstusrevolutsiooni algusest alates kivisöe ja muu sellise põletamise tulemusena atmosfääri paisanud, pole meil süüst pääsu.

Mida me siis saame teha? Kas kliima soojenemise vastu demonstreerimine saab ikka meid aidata? Või on ehk vaja vähem loomaliha süüa, et vähem veiseid kasvatada ja seega vähem metaani tekitada? Või hoopis loobuda Eestis põlevkivi põletamisest? Või vähem lennukiga lennata ja vähem maasturiga sõita?

Soovitatakse toimida kliimaneutraalselt. Räägitakse vajadusest toimida nii, et süsihappegaasi ei tekiks rohkem, kui taimed jõuavad seda ära kasutada. Kuidas see peaks juba toimuvat kliima soojenemist peatama? Muidugi tuleb edaspidi piirata süsihappegaasi tekitamist, kuid ainult see ei saa ju kliima soojenemist enam peatada. See meede, mida nüüd peamise abinõuna soovitatakse, tundub mulle nagu ehitada suurt puust emast lindu, mida mõni hõim Aafrikas tegi kuuldavasti selleks, et taevas lendavaid kiireid hõbedasi linde (lennukeid) oma kodu juurde maale meelitada.

Peame ruttu veel midagi välja mõtlema, aga mida? Kristlased saavad ehk taevaisalt paluda, et see andestaks inimkonnale ja vähendaks päikese aktiivsust. Nimelt üles-alla muutuval päikese aktiivsusel on suurem mõju kliimale kui meie kõigi senistel toimetamistel, seda ütlevad kliimateadlased. Kuid meil endil pole mõju päikese aktiivsusele.

Et säilitada elu, tuleks saata maailmaruumi baktereid, kellel on suuresti sama geneetiline kood kui inimestel. Küll arenevad neist baktereist pikapeale juba keerukamadki olendid.