Inge Rätsep: järgmine edulugu võiks tulla tõlkevaldkonnast

Võib üsna suure kindlusega väita, et vajadus ja võimekus tõlkida globaliseeruvas maailmas pigem kasvab kui kahaneb, Eestis on see valdkond aga veel nooruke, kirjutab tõlkebüroo Interlex tegevjuht ja tõlkeplatvormi Lingwise asutaja Inge Rätsep. Eelmisel nädalal tähistati kogu maailmas tõlkijate päeva.