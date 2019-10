Tõnis Palts: mis on meid siia toonud, viib meid ka edasi

Tellijale

Pruukis vaid peaministril maksunduse teemal korra suu lahti teha ja kohe on eeter täis maksumüra. Alates astmelise käibemaksu soovitusest kuni varamaksu sisseseadmiseni.

Eestis on praegu Euroopa parim maksusüsteem: me ei maksusta erinevalt teistest riikidest ettevõtluse efektiivsust. See on meie globaalne konkurentsieelis. Ainult lätlased on ka asjale pihta saanud ja kaotasid ettevõtte tulumaksu. Kui lähtuda eesmärgist, kasust ettevõtlusele, siis pigem võib saata laiali EASi kui seada sisse ettevõtte tulumaksu.

Kõik maksud on kahjulikud, tuleb välja valida vähem kahjulikud. Nn lai maksubaas – maksustame võimalikult palju toiminguid – on rumal eesmärk. Maksustada tuleb neid, mis kahjustavad kõige vähem Eesti konkurentsivõimet. Koos rikkamaks ei saa me sisetarbimisest, vaid ekspordist, mille aluseks on ettevõtete konkurentsivõime.