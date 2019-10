Erkki Koort: ära raiska aega «tarkpeadele»

Tellijale

Sisenedes konverentsialale, tuleb sisse võtta strateegiline koht, et näha teisi tulijaid, ja kui soovidki silma jääda, peab koht olema kohe kohvilaua kõrval. Sealt saad jälgida ust ning näha, kes üheskoos sisenevad. Samuti on just konverentsi alguses kohvilaudade kõrval hea vaadata, kes kellega räägib, ning teha tähelepanekuid inimeste omavahelise läbisaamise kohta.