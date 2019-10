Järvik kalaskandaalist: meedias ei ole vaja neid asju kajastada

Tellijale

Riigikogu maaelukomisjonis eile erakorraliselt jutul käinud maaeluminister Mart Järvik (EKRE) heitis ka kohtumise järel veterinaar- ja toiduametile (VTA) ette paanika külvamist meedias ning toonitas, et augustist saati antud M.V.Wooli kalatööstusettevõtte proovid on olnud puhtad.

VTA kinnitas, et mullu haigestus Eestis listerioosi 28 inimest, kellest seitse suri. Kuuel haigestunul ja kahel surnul leiti olevat just mainitud puhanguga seotud listeeriabakteri tüvi 1247. Sama tüvega bakter leiti M.V.Wooli tehasest ja kalatoodetest. Minister astus kalatööstuse kaitsele möödunud kolmapäeval, kui teatas, et peab lubamatuks Eesti meedias toimuvat «avalikku hukkamist», ning märkis, et olukorras, kus kalatehas M.V.Wool on VTA tegevuse kohtusse kaevanud, ei pea VTA ametnikud meediasse minema kahtlusi külvama, vaid ära ootama kohtulahendi.