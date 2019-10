Tellijale

Eesti ülikoolides tuleb praegu juba möödapääsmatult mõnd ainet õppida inglise keeles. Küll aga on vähemalt Tallinna Ülikooli astujad silmitsi lotomänguga, kus nad ei tea, milliseid aineid täpselt võõrkeeles antakse. Kui selleks osutub eriti keerulise võõrkeelse erialakirjandusega aine, võib teaduskraadi kättesaamine sõltuda puhtalt sellest, kui hea on tudengi võõrkeeleoskus. Kõik tudengid ei pea seda õiglaseks ja on otsinud abi ka haridusministeeriumist.