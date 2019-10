Kersti Vannas: armastatud ja vihatud noor inimene tööturul

Tellijale

Lumehelbekesteks ristitud noortega seostavad eestlased sageli negatiivseid omadusi ja unustavad, et muu kõrval toob just nende põlvkond meie südamesse soojust – olgu see ootamatu kompliment või teadmine, et nad hoolivad meie tulevikust ja ehk ei lase ka maakeral liiga vara hingusele minna. Teades nende ootusi ja motiive, saame ise olla paremini tulevikuks valmis – noored on meie kristallkuul tuleviku ennustamiseks.