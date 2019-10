Joosep Värk: ohvrirollide ajastu poliitikas

Tellijale

Tõenäoliselt tunnevad kõik vahel, et neile tehakse ära. Paratamatult kuulub see inimeseks olemise juurde, olenemata sellest, kas tegelikult kannatati ebaõigluse all või mitte. See võimaldab meil samastuda nendega, kellele tõesti ebaõiglus osaks on saanud. Tänapäeva poliitikas on selle tunde esilekutsumisest saanud võti, millega valijaid mobiliseerida, kuid ka oma käed vastutusest puhtaks pesta.

Kes vähegi jalgpalli tippturniire vaadanud, see teab, et tihtilugu kuulub parimate mängijate arsenali psühholoogilise mõjutusvahendina näitlemine. Näideldakse olukorras, kus kohtunik võib vastasmängija tegevust hinnata veavääriliseks. Kavalamad mängijad on mõistnud, et näitlemine suurendab karistuslöögi saamise tõenäosust.