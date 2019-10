Eve Eisenschmidt: uut moodi õpetaja – osaajaga tiimitöötaja

Tellijale

Juba ammu ei lookle ülikooliuste taga pikad järjekorrad neist, kes tahaksid õppida õpetajaks. Õpetajaamet ei tõmba, vanemad kui 50 aastat on Eesti õpetajatest rohkem kui pooled, OECD riikide keskmine näitaja on 34 protsenti. Meil on vaja uutmoodi, laiema perspektiiviga pilku sellele, kes võiks ja saaks õpetada ja kes peaks seda tegema.

Paindlik õpetajakoolitus

Individuaalset lähenemist vajavad ka inimesed, kes on valmis koolis töötama osakoormusega. Need on inimesed, kellel on juba kogunenud teatav elukogemus, tihti on omandatud ka mõni teine eriala ja saadud töökogemus. Heaolu kasvuga suureneb inimeste huvi ühiskonnale n-ö tagasi anda, haridus on paljudele eestlaste silmis jätkuvalt keskne väärtus ning õpetajana töötamises nähakse võimalust tulevikku kujundada. Olgu näiteks kas või maale tagasi kolivad noorte pered, kes teevad kaugtööd ning on valmis osa oma ajast pühendama oma kogukonna lastele.