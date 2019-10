Gaily Kuusik: Eesti valikud käibemaksu langetamisel

Tellijale

Euroopa Liidu ühtne käibemaksureeglistik sätestab selgelt ja üheselt, et Euroopa Liidus kehtiv tavapärane käibemaksumäär ei või olla madalam kui 15 protsenti. Praegu kehtib Eestis mõne erandiga 20-protsendiline maksumäär, nii et see on üks võimalus. Näiteks Lätis ja Leedus on standardmäär 21 ning üle lahe Soomes 24 protsenti. Seega, naaberriikide võrdluses oleme kõige madalama maksumääraga riik. Võrreldes muu Euroopaga on Eesti omast madalam maksumäär vaid viies riigis, madalaim neist, 17 protsenti, Luksemburgis.