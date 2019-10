Tiibeti laama: Hiina tahab Euroopat ja Aafrikat kontrollida

Tiibeti eksiilparlamendi liige ja kõrge budistlik laama Thubten Wangchen on võtnud ette 30 Euroopa riiki läbiva autoretke «Dialoog rahu nimel», et avaldada Pekingile survet dalai-laama ja Tiibeti eksiilvalitsusega kõneluste jätkamiseks. 16. riigina Eestis peatunud laama hoiatas Hiina majandusprojektide ja ideoloogia eest ning kutsus üles avalikult Tiibetit ja teisi Hiina vähemusi toetama.

Tellijale

Kas olukord Tiibetis on pärast Xi Jinpingi võimuletulekut hullemaks läinud?

Paistab küll. Kontroll on rangem. Ootasime Xi Jinpingi presidendiks saades, et asjad hakkavad viimaks muutuma, sest tema isa on dalai-laama järgija, tema naine tegeleb budistliku meditatsiooniga. Lootsime, et isa ja abikaasa suunavad teda ja asjad muutuvad Tiibeti jaoks paremaks. Kuid see oli tühi lootus.

Paistab, et surve Tiibetile on nüüd suurem. Sama on Hongkongis ja uiguuride juures (Xinjiangi autonoomses ringkonnas – toim).