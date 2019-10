Alanud on Paavo Järvi ajastu

Tellijale

Väidetavalt on Zürichi orkestri peadirigent mõjukam amet kui sealse linnapea oma, sest maailma parimate – neid loetakse kokku vähem kui kümme ja selles rivis on näiteks nii Viini kui ka Berliini Filharmoonikud – sekka kuuluv orkester on linna au ja uhkus. Linn aga omakorda on üks maailma juhtivaid finantskeskusi. Kui Paavo Järvilt sellele väitele kommentaari küsida, jääb ta tagasihoidlikuks, öeldes: «Vaatame, mis saab.» Ent tema silmis helgib kelmikas säde.

Kindel on, et Paavo Järvile on 150-aastase kollektiiviga liitumine tähtis. «See on üks maailma parimaid orkestreid, nad on vägevad. Olen väga õnnelik. Mu unistus on saamas tõeks,» teatab Paavo Järvi rahulolevalt pärast edukat – publiku aplaus oli tugev ja pikk – esimest kontserti vastses ametis.