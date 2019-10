Uus äri matab maha igivana sõjakirve

Tellijale

Palling ja Mardisoo asusid lahendama turul aastaid kestnud probleemi, mis seotud just uue aja taksoteenuste osutajatega, keda nimetatakse ka sõidujagajateks. Need on juhid, kes võivad olla, aga tavaliselt ei ole taksoroolis kogu aeg, ent peavad kindlustusfirmadele maksma ikkagi tavakindlustusega võrreldes mitu korda suuremaid kindlustusmakseid.