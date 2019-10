Tulekahjust räsitud Eesti autotootja jätkab täie hooga

Tellijale

«Kindel on see, et autost tulekahju algust ei saanud,» ütles Nobe omanik ja juht Roman Muljar hakatuseks. Põhja päästekeskuse kommunikatsioonijuht Jane Gridassov täpsustas, et tõenäoliselt sai Tallinnas Telliskivi tänaval asuva U-kujulise hoone põleng alguse õhksoojuspumbast. Rohkem ta ei täpsustanud.