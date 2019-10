TTV sulgemine paljastas linna rahakoti üllatava kurnaja

Tellijale

«Olime sunnitud nendest ülekannetest loobuma, sest see oli lihtsalt liiga kallis. Korvpalliliidu soovid olid suurenenud, meie jaoks oli juba eelmine leping finantsiliselt raske,» ütles All Media juhatuse liige ja kanali juht Priit Leito. Liiatigi pole Eesti liiga korvpalliülekanded eriline publikumagnet. «Kui paneme koduliiga mängu eetrisse, siis Simpsonite multifilm teeb sellele alati ära. See on garanteeritud,» lisas ta.