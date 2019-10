Margus Parts: jüäänimaffia pealetung

Hiina raha võim on tekitanud olukorra, kus tsensuur on laienenud kaugelt üle Hiina Rahvavabariigi piiride.

Morey oli sunnitud säutsu kustutama, Rockets teatas, et mänedžeri sõnad ei esinda klubi seisukohti, ning nüüd üritatakse lappida olukorda, millega on osaliselt ohtu sattunud 1,5 miljardi dollari suurune teleülekannete leping Hiina televisiooniga.

