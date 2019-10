Pärnumaal avati ultramoodne laudakompleks

Tellijale

Peatöövõtja, OÜ Mapri Ehituse projektijuhi Margus Väärsi jutu järgi hakkas Weissi juhataja Kalmer Metsaoru juba kümme aastat tagasi rääkima, et tahab uut ja korralikku lauta ehitada, sellist, kus inimesed saavad tööl käia ja kodukohas on elu. Farmikompleksi projekteerimine algas 2016. aastal, kuid Pekko Projekti arhitektid ja hanke võitnud ehitusfirma ei aimanud, kui nõudlikud ja pädevad tellijad nad on saanud ning mismoodi Weissi juhatuse liikmed maailmakogemust poolesaja elanikuga külakohta toovad. Tõestades, et põllumajandus ei ole füüsiliselt raske töö tegemine, vaid ajakohane tehnoloogia ja moodsad hooned.