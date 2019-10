Lihaveisekasvatus ilma toetusteta toime ei tule

Tellijale

Küsimusele, miks ta hakkas just limusiine kasvatama, vastas Pärnumaal asuva Topi talu omanik Aldo Vaan, et eks ta ole uhke tunne, kui sul palju limusiine on. Tema limusiinid on punakaspruuni või pruunikaskollast värvi, kuid Ameerikas on ka musti selle tõu esindajaid. Tõsisemalt lisas mees, et see tõug sobib Eesti oludesse väga hästi, olles meil arvukuselt kolmandal kohal. Varem väikest piimakarja omanud talunik hakkas lihaveistega tegelema aastal 2001, mil ostis Leino Vessarti juhitavast Karitsu Rantšost esimese Soome põlvnemisega limusiini pulli, kes hakkas siis karjas tööd tegema.