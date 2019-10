Nädala mõte: teistel paistab alati parem

Eelmisel nädalal edastas Maa Elu põllumeeste nördimust üleminekutoetuste maksmise vähendamise üle. Niikuinii on Eesti Euroopa Liidu kõige madalama toetus­tasemega liikmesriik, nüüd võetakse veel vähemaks. Rõõmsamaks ei tee ka läinud nädalal piimafoorumil kõlanud rahvusvahelise analüütiku hinnang, et piimahind on languses ja see süveneb uue aasta algul veelgi.