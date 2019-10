Kehtnas näidati künnikunsti

Enne võistluste algust aitas peakohtunik Taavi Võsa kõledas tuules peetud avatseremoonial võistluste heale abilisele Piret Laile selga künni­mamma kirjaga helkurvesti. Piret on 13kordse Eesti meistri Jüri Lai abikaasa, kes käib ikka võistlustel kaasas, innustab võistlejaid ja toetab künniseltsi tegemisi.

Kuid peagi olid võistlejad vaol ja traktorid hakkasid tasapisi mulda pöörama. Samal ajal instrueeriti põlluveerel nelja tuntud meest, kes olid valmis end proovile panema VIPide võistukünnil. Kündmiseks valmistusid endine Statistikaameti peadirektor ning tänane teravilja- ja rapsikasvatajate ühistu Kevili nõukogu esimees Andres Oopkaup, raadio­hääl Märt Treier, laulja Sulo Tintse ja poliitik Taavi Rõivas.

Meestele räägiti, mida kõike arvestatakse künnivõistlusel, kuid nagu ütles Eesti Künniseltsi juhatuse liige Margus Ameerikas, sõidavad VIPid oma võistlusel korra edasi-tagasi, kümneid künnielemente ei hakata nende puhul hindama.

VIPpe pole lihtne leida

„See on tuntud inimeste hea tahte avaldus, et nad on nõus osalema ning sellega kündmist ja põllumajandust propageerima,” tunnustas Ameerikas. Ta lisas, et nõusolekut saada pole alati lihtne: mõni kõhkleb, et ei saa hästi hakkama, kuid seda pole küll vaja karta, sest tänapäeva masinad on sellised, et kui oled juba autoga sõitnud, saad ka traktoriga hakkama. Nõukogudeaegsed viletsad töötingimused ja mürarikkad tolmused kabiinid on ammu minevik. Nüüd on hermeetilised kabiinid, mugavad tööolud ja abiks mitmesugused nutiseadmed, mis aitavad vagu sirgena hoida või vigu parandada.

Päris võistlusel tuleb aga ilma abiseadmeteta toime tulla. Kui künnivõistlus on tõsine tehnikasport, mis toimubki pikalt ja aeglaselt, siis VIPide võistlus on selle meeleolukam osa, mis samas ala propageerib.

Kohtunik Jaak Läänemets juhtis esmalt tähelepanu ohutusele: „Teie maailmaavastuslik emotsioon pärast sõitu väljendus selles, et kabiinist hüpati välja. See on suur põnts seljale. Koolis õpetatakse traktorist maha tulema selg ees, kuid seda keegi neljast ei teinud.”

Läänemets iseloomustas ka iga mehe sooritust: „Märt oli tubli alustaja. Tundus, et ta ise nautis tegevust, aga esimese vao lõpus tulnuks pärast labidaga mõned kündmata lapid ümber pöörata. Andresel olnuks vaja pisut kiiremini künda, künni optimaalne kiirus on 6–7 km tunnis. Kõikidele kündjatele sai vist saatuslikuks, et nägite teisel põllul toimuvat, kuid tavakünd toimub suurema kiirusega. Sulo tõstis esimese vao lõpus adra liiga vara välja, teise vao lõpus tegi selle tasa ja kündis selle võrra rohkem. Taavil tuli alguses sisse mõnus kaar, kuid seda enam oli võimalik tagasi tulles näidata peenhäälestust, ja oli näha, kuidas masin aitas vigu parandada.” Võistlus oli Läänemetsa sõnul tasavägine, kuid kui võtta kõik kokku, siis „kohtunike üksmeelne otsus oli, et julge alustaja Märt Treier väärib tänase päeva auhinda”. Treier sai kinnituseks ka medali.

Võit jäi vanadesse kätesse

Kui VIPid asutasid end koduteele, jäid põhivõistlejad kamarat ümber pöörama. Eesti künnivõistlus järgib künni maailmameistrivõistluste reeglistikku. Meil Eestis on kolm taset: Olustveres oli juba ära koolinoorte võistlus, Kehtnas peeti Eesti meistrivõistlused, kuhu pääsesid ka noortevõistluse võitjad, ja Eesti kaks parimat lähevad maailmameistrivõistlustele. „Noored näevad, et kui treenida, on neil võimalik mõne aasta jooksul kõrgele pürgida,” selgitas Ameerikas. Eesti künnimeistrivõistlused võitsid taas Raido Kunila ja Jüri Lai, kes langetasid ka võistluste lipu. Kunila võitis tavaadra ja Lai pöördadra klassis. Nemad esindavad Eestit 2020. aastal Venemaal peetavatel maailmameistrivõistlustel. Aastal 2022 on aga Eesti ise künni-MMi korraldaja.