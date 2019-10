Hollandi põllumees uuendusi eriti ei armasta

Tellijale

Maaelu koondumine üha väiksema arvu tootjate hulka ei ole ainult Eesti eripära, sama toimub ka Hollandis, kuid mastaabid on teised. Sel sajandil on Eestis põllumajandustootjate arv vähenenud umbes neli korda, Hollandis aga veidi enam kui 40 protsendi võrra.

Maaharimine 32 hektaril

Arvuliselt on tootjaid Hollandis aga päris palju ja sellest tulenevalt on sealsetel farmidel suhteliselt vähe põllumaad. Jasper Dalhuiseni sõnul on keskmise Hollandi farmi suurus 32 hektarit. Meie põllumehi ajab see arv pigem muigama.