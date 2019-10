Läänemaa viljapuuaias kasvab peaaegu tuhat viljapuud

Tellijale

Aas on sinna mõnekümne aastaga loonud Eesti suurima viljapuusortide erakogu. Tema aias kasvab viljapuid ligi 900 sordist: lemmikuid ploome on umbes 220, viinapuid 280, õunapuid 170, pirne 136, magusa kirsipuu sorte 60, natuke on ka hapu kirsipuu omi ning nende arvudega annab ta kokkuvõttes mõneti silmad ette Viljandimaal tegutseva EMÜ Polli Aiandusuuringute Keskuse kogule.

Sordirikkaim eraviljapuukogu

Kõigi puude all on Aasal korrektselt nimesildid, kuid sordid jm teave (millal istutatud, poogitud) on märgitud ka aiaplaanile ja märkmikku, nii on peremehel kolmekordne ülevaade oma kogust. Igal aastal istutab ta umbes 70 istikut – osa neist on katsetada võetud uued sordid, teised asendavad puid, mis vahel siingi välja lähevad.