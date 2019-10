Porgand muudab õunamahla joodavamaks

Tellijale

Järvamaal Aravete kandis talumajapidamises köögivilju ja lilli kasvatav Vello Peitong (61) on õunamahla teinud nii kaua, kui ennast mäletab. Viimased viis aastat teeb ta lisaks porgandimahla. Just seetõttu, et tema keha hakkas hapu õunamahla vastu aina rohkem protestima. „Minu organism ei tahtnud enam õunamahla. Maohappesus tõusis ja õunamahl hakkas lihtsalt vastu. Pidi ju olema mingi võimalus seda joomiskõlblikumaks muuta. Katsetasin ja lisasin juurde magusat porgandit,” kõneles ta.