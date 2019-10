Maarika Kurrikoff: tervishoid ja hoolekanne peavad jõud ühendama

Tellijale

Selline muutus võib toimuda üleöö kas kodus või haiglas ning siis tuleb kiiresti tegutseda, et ära hoida tõsiseid tagajärgi elukvaliteedile ja -korraldusele.

Niisuguses olukorras tuleb paika panna plaan, kuidas edasi tegutseda. Küsimusi ja asjaajamist on palju. Näiteks, milliseid abi- või hooldusvahendeid inimene vajab, kuidas tulla toime enesehooldusega nagu pesemine, liikumine, söömine, aga ka pesupesemine, toiduvalmistamine, koristamine ja teised igapäevased majapidamistööd? Kes korraldab asju ametiasutustes? Kuidas piiratud eelarve tingimustes hakkama saada? Millistest toetustest ja teenustest (tervishoiuteenus, hoolekandeteenus, sotsiaaltoetused) võiks uues olukorras abi olla? Kuidas neid taotleda? Kes on need abivalmid spetsialistid ja lähedased, kes tulevad keerulises olukorras appi? Kuidas suudavad lähedased oma elu ümber korraldada või tulla toime emotsionaalselt raske kogemusega? Kuidas abivajaja ise selles situatsioonis hakkama saab?