Gerli Aavik: puutekoht arstikabineti ja koduhoolduse vahel

Tellijale

Eesti ühiskonna ees seisab suur proovikivi: kuidas pakkuda abivajajatele tuge olukorras, kus ühiskond vananeb, abivajajate hulk aina kasvab, ent eelarvevõimalused on piiratud. Väikeses Eestis on iga inimene asendamatu, mistõttu peab abi olema tagatud õigel ajal ja nii, et kõik inimesed tuleksid oma eluga toime võimalikult iseseisvalt.

Praegu on hoolekande- ja tervishoiusüsteem korraldatud nõnda, et kui inimene vajab tuge korraga mõlemast, võib selle leidmine jääda abivajadusega inimese ja tema lähedaste õlule. Kuna mõlemad valdkonnad on parasjagu keerukad, võib see neile üle jõu käia ja inimene abita jääda.

Selline asjade korraldus ei ole mõistlik ei abivajajale, kodus lähedast hooldavale pereliikmele ega ka maksumaksjale, kelle kanda jäävad lõpuks kehva koordinatsiooni tagajärjed. Praegune süsteem hoiab aktiivsest ühiskonna- ja tööelust eemal hulka omastehooldajaid, keda parem tugisüsteem saaks tublisti abistada.