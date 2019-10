Alo Savi: maailmalõpupaanika eksamite pärast

Tellijale

- Kuule, mõisnik otsustas, et tahab vähem teopäevi saada ja et me sätiks rohkem enda järgi, et millised päevad meile teotööks sobivamad on!

- Kuidas vähem?! Aga kes töö ära teeb? Kui me vähem päevi teeme, siis vaatab veel, et oleme laisad ega oskagi tööd teha! Ja kus me siis teiste külameestega kokku saame? Kus ma siis näen, kuidas keegi künnab ja kas ma ikka olen parem kui teised? Ja kust siis mõisnik seda näeb, kes meie talumeeste seas kõige kõvem künnimees on? Ei seda nüüd küll saa olla. Hommepäev läheme ja teeme veel rohkem ja pikemaid päevi, las siis näeb, kuidas eestlane töötada oskab.

/otse hariduspõllult/

Mul on hea meel teatada, et Eesti suurepärase hariduse võti on lõpuks ometi üles leitud! Me võime rääkida hariduseusku rahvast, pühendunud õpetajatest või tasakaalus õppekavadest, kuid tegelikult taandub kõik põhikooli riiklikele lõpueksamitele. Kui pole neid, siis võib kogu eesti hariduse vabalt maha kanda ja prügikasti visata. Vähemalt võib nii aru saada viimase kuu aja jooksul ilmunud artiklitest ja seisukohavõttudest.