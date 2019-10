Rando Maisvee: kas ministrit võib kutsuda idioodiks?

Tellijale

Johannes Käbinile 5. mail 1967 saadetud kirjas tõi ENSV ühiskondliku korra kaitse minister Valter Ani esile, et juuni- ja märtsiküüditamisel saadeti välja nii ettenähtud gruppe, s.o politseinikke, ohvitsere, Saksa armees teeninuid, kui ka teisi, kes ei kuulunud väljasaatmisele. Ilmselt leiti «eriasunikud» põhimõttel, et koju jääb see, kes teise peale keelt kannab.