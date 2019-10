Tellijale

Algse liitiumioonpatarei looja on Whittingham, kes 1970ndate naftakriisi ajal püüdis välja töötada meetodeid, vähendamaks sõltuvust fossiilkütustest. Praegu New Yorgi Binghamtoni Ülikoolis töötaval 77-aastasel professoril õnnestus luua patarei, mis põhines liitiummetallil. Sellist akut ei saanud aga kuidagi tavakasutusse võtta, sest liitium on liiga reaktiivne ja seega plahvatusohtlik.