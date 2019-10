Näitus, mis muudab kõike ja kõiki

See on üks paremaid kunstinäitusi üle väga pika aja. Eesti Kunstimuuseumi 100. sünnipäevaks mõeldud näitus «Avatud kollektsioonid. Sõna saab kunstnik» paneb 25 eesti ning rahvusvahelist kunstnikku dialoogi Eesti Kunstimuuseumi arhiivitöödega.

Kunstnikud said ise valida muuseumi kogudest inspireerivaid teoseid ning panna oma teosed nendega suhtlema – nii vanemale kui ka uuemale kunstile on seega lähenetud nii-öelda ajalooüleselt. Kuraator Eha Komissarov on ära teinud täiesti pöörase töö: iga kunstihuviline võiks sel näitusel käia isegi mitte palju, vaid väga palju kordi.