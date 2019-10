Brexit võib minna ettevõtjale kalliks maksma

Tellijale

Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise kuupäev ehk 31. oktoober on lähenemas, kuid vastuseta küsimusi on endiselt palju. Ühelt poolt on Briti parlament võtnud vastuse seaduse, mille kohaselt ei tohi liidust leppeta lahkuda, ning kokkuleppe saavutamiseks tuleks paluda taas Brexiti edasilükkamist. Teisalt on peaminister Boris Johnson korduvalt ähvardanud, et viib ükskõik mis hinnaga Suurbritannia kuu lõpus ühendusest välja.