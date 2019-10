Soomlased tulevad taas

Tellijale

Pealinnas kolme hotelli pidava Tallinn Hotelsi grupi juht Ain Käpp kinnitas, et soome turistide osakaalu taastumist võib praegu tõesti näha ja kõigi eelduste järgi kajastub see ka septembrikuu statistikas. Suvise kasvu taga on tema hinnangul mitme teguri koosmõju, oma rolli mängivad nii alkoholiaktsiisi määra langemine, reisi- ja laevafirmade turundustöö kui ka EASi tegevus soome klientide tagasivõitmisel. Alkoholiaktsiisi tõus aga vähendaks tema sõnutsi kindlasti praegust taastumistrendi. Käpa sõnul oligi ilmselt Eesti turule vaja seesugust poolteist aastat kestnud raputust, et me põhjanaabritest turiste enesestmõistetavalt ei võtaks. Tema sõnul moodustavad soome kliendid Tallinn Hotelsi külastajatest 15–20 protsenti.