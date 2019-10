Lõplik jõudmine lõputusse juulisse

Ojamaa lausus lõputu juuli oma toonase (ning tagantjärele võib vist öelda, et etteulatuvalt ka hilisema) loomingu katuskujundiks 1990. aastal avaldatud esikkogu nimiluuletuses ning 1993. aastal avaldatud kogu «Myyrid & Wärawad» avaluuletuses. Lõputu juuli tähistab ideaalina võimalust olla naiivne ja vaba, kergelt hajameelsel ja melanhoolsel moel õnnelik ning armunud, teistest inimestest ja ilmastikust sõltumatu; see sümboliseerib võimalust minna paljajalu läbi linna, «jalataldades laulmas wältimatuse kergus» («Ärasaatmata kirjad», lk 48).

Paljajalu tänavail kõndimine – üks Ojamaa varajase luule kinnismotiive – polnud tema puhul mitte pelgalt kirjanduslik kujund, vaid argise elu loomulik osa. Aastate eest võis teda soojemate ilmadega kohata ikka linnas ilma jalavarjudeta, saadetud möödujate pilkudest, mis peegeldasid nii imestust kui kohati ka halvastivarjatud võõristust. Mulle nähtus selles Ojamaa poolelt omamoodi hipipunki: sõltumatuse, süütuse ja naiivsuse manifestatsiooni, demonstratiivset soovimatust end välise maailma eest kaitsta. Nüüd on Ojamaa seal, kus võib olla kogu aeg paljajalu. Lõputu juuli.

Sellest kujundist hoolimata polnud Ojamaa kunagi eesti luule päikesetüdruk. Sest suve – ning sellega mõtteliselt kaasnevaid nähtusi ja seisundeid: soojust, valgust, õnne, hingerahu jne – leidub tema tekstides tegelikult vähe. Suvi ei anna end kergelt kätte – Ojamaa värssides on ikka sügis, kevad või talv, üks enamasti hullem kui teine, riimumas välise keskkonnana tema luulemina sisemiste meeleseisunditega.

Milleks on enamasti leebe melanhoolia, see paljude poeetide emotsionaalne ja imagoloogiline päriskodu. Ojamaa käsitluse sellest tegi minu jaoks veenvaks ja veetlevaks asjaolu, et ta ei püüdnud seda liigselt estetiseerida ega ammugi mitte heroiseerida; tema värsside taga polnud mitte kalkuleeritud kirjanduslik poos, vaid reaalne inimene.