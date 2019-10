Tellijale

Eesti Post teatas teisipäeval, et 1. jaanuarist kergitatakse perioodika kojukande hinda 11,1 protsenti, sest tuleb tõsta postitöötajate palku. Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri Kert Kingo sõnul on Eesti Posti kojukande hinnatõusu osaliselt põhjustanud ka meediaettevõtted ise, sest mida vähem on ajalehtedel tellijaid, seda rohkem kojukanne maksab. «Ühe postiljoni teelõik on palju kallim, kui on vähem tellijaid,» ütles Kingo eile.