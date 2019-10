Andrus Karnau: Salajõe rahva võitlus

Tellijale

Läänemaal Salajõe küla naabruses asub Niibi turbaraba, kus kaevandamisõigus kuulub suurele rahvusvahelisele kontsernile Kekkilä. Kolmapäeval otsustas riigikohus, et Kekkiläl pole õigust seal avada uut 174-hektarist kaevandusala, sest see ohustab naabruses oleva küla kaevude vett. Sealkandis pole palju majapidamisi, võib-olla paarkümmend kaevu ümbruskonna peale kokku. Kekkilä on aga osa Soome Vapo ja Hollandi van Buurenite perekonna ühisest aiakaupade ettevõttest, mille käive küünib kolmesaja miljoni euroni.