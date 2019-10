Margot Roose: miks me vajame rohelist maksureformi?

Tellijale

Kujutage ette, et soovite osta kimbu roose. Aga roosid on järsku väga kallid, sest nende hind kajastab kõiki kasvatamiseks ja kohaletoomiseks kulunud ressursside hinda ning ka maksumäära, mis võtab arvesse ressursside kasutamise mõju looduskeskkonnale. Suur osa Euroopas müüdavatest lõikelilledest kasvatatakse Aafrikas, kus kasutatavate väetiste tõttu kuivavad järved koos nendes elutsevaga. Lilled tuleb transportida kiiresti ja õigel temperatuuril, seega lennukitega. Kui hinna sisse arvestada mitte üksnes kulunud väetis ja tööjõud, vaid ka kadunud elurikkus järves ja lennu süsihappegaasi väljaheite määr, oleks Aafrika roosikimbu õiglane hind kordades kõrgem kui praegu. Nüüd kujutlege, et seisate lillepoes ja teil on valida, kas osta need väga kallid roosid või osta tunduvalt soodsamad Eestis kasvatatud liiliad või astrid või üldse lillede ostmisest loobuda. Sellised oleksid tarbija valikuvõimalused pärast rohelist maksureformi.