Tellijale

Eshatoloogilised kontekstid on mulle alati meeldinud. Eriti kui need avalduvad muusikas ja ennekõike metal-muusikas. Mulle meeldib, kui esineja suudab mänglevalt välja kuulutada, et surm saabub varsti, kiiresti ja tõenäoliselt ratsutades eesti tõugu maahobusel.