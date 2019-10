William Shakespeare «Tõrksa taltsutuse» lavastas Merja Pöyhönen, kunstnikuks on aga Rosita Raud. Fotol näitlejad Laura Kukk, Kaisa Selde, Liivika Hanstin ja Jevgeni Moissejenko. FOTO: Sabine Burger

Nukuteatri (ehk NUKU teatri) juhtkond on järjest selgemini mõista andnud, et nende visioonis arenetakse edasi (või tagasi?) pigem laste- ja noorteteatrina, ning uueneva trupi teatrialasest (ehk mitte nukuteatrialasest) haridusest julgen järeldada, et nukužanriga ülemäära päid ega käsi vaevama ei hakata.