Veel üks idukuningas on alasti

Samal ajal kui rahastajad on hinnanud Uberi ja veel mitme idufirma väärtuse astronoomiliste summadeni, on aktsiate avalik esmaemissioon ja börsileminek näidanud, et nii mõnigi idukuningas on alasti. Viimane langeja oli kontorite rendifirma WeWork, mille väärtuse hindasid rahastajad 47 miljardile dollarile (43 miljardile eurole), kuid ettevõtte tegelik väärtus võib olla hulga väiksem.