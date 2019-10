Herem: Afganistan andis NATO lahingugrupi Tapal, aga roostetas alliansi vägesid

Afganistani missiooni kõige käegakatsutavam tulemus Eesti jaoks on NATO lahingugrupp Tapal, ütles kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem. Samas tunnistas ta Kabuli õhuväebaasis antud intervjuus, et viimased 20 aastat on NATO armeesid roostetanud. Kodus kodumaad kaitstes ei pruugi olla aega planeerimiseks ega kõiki abivahendeid, millega välismissioonidel on harjutud.