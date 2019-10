Saksa sünagoogiründaja tegi tapatalgutest videoetenduse

Videoklipid tulirelvade ja veriste nugadega ringi jooksvatest ning järgmist ohvrit otsivatest meestest on veebilehel Twitch tavalised. Ent kui muidu on need mehed virtuaalsed arvutimängu tegelased, siis üleeile keskpäeval võis seal näha tõsielulist klippi tulirelvaga sünagoogi rünnanud ja kaks inimest tapnud kurjategijast.