Mulle kui tõlkijale ja lugejale on Olga Tokarczuki kõige lähem, kõige enam hinge pugenud romaan «Algus ja teised ajad». Ma mäletan, et kui lugesin seda, siis olin kohe «müüdud» – seda hakkan ma tõlkima! Raamatu teljeks on Olga vanaema mälestused ning selle ümber on Olga loonud ühe Poola küla loo Esimesest maailmasõjast 20. sajandi lõpuni.