Üle-eelmisel nädalal Keskerakonna Tartu piirkonna juhiks valitud Jaan Toots kinnitas, et abilinnapead Monica Rand ja Madis Lepajõe vahetatakse välja. Endiselt toob ta esile, et abilinnapeade vahetuse põhjuseks on asjaolu, et nad ei pääsenud Keskerakonna Tartu piirkonna juhatusse. Samas on mõlemad abilinnapead Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul väga töökad ja tema nende puhul puudusi ei näe.