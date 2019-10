Koolijuhtimise ebaühtlane kvaliteet sunnib süsteemi üle vaatama

Tellijale

Eesti autonoomsed koolid on aastaid olnud siinse haridussüsteemi üks Nokiaid, mida kõrgetele väliskülalistele taevani kiidetakse. Terveid õppereisegi on ette võetud lihtsalt selleks, et tulla Eestisse ja vaadata, mismoodi saab kool ise suuri otsuseid vastu võtta, ilma et keegi ministeeriumis kõik detailideni ette kirjutaks. Koolidele usaldatud suurt otsustusruumi peetakse ka üheks põhjuseks, tänu millele teevad Eesti koolinoored PISA-testis muljet avaldavaid tulemusi.